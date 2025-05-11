На Харампурском месторождении на Ямале пожар: упала вышка скважины, три человека пострадали

На Харампурском месторождении в ЯНАО начался пожар, в результате которого обрушилась вышка нефтегазовой скважины.

По данным Telegram-канала Baza, пожар начался на месторождении "Харампурнефтегаза" еще вечером 10 мая. Там, по данным канала, проводила работы компания "Беларуснефть-Сибирь".

Одна из вышек обрушилась, сейчас продолжается факельное горение двух скважин, высота факелов достигает 25 метров.

Сообщается, что при пожаре пострадали три человека, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Харампурское месторождение находится в 200 км к северо-востоку от Ноябрьска. Месторождение разрабатывает ООО "Харампурнефтегаз" – "дочка" Роснефти. Харампурское месторождение – один "из важнейших проектов для развития газового бизнеса компании".