ВС РФ возобновили СВО после завершения режима прекращения огня

ВС РФ с окончанием действия перемирия продолжили проведение спецоперации, сообщили в Минобороны России. С российской стороны режим прекращения огня действовал на протяжении 8-10 мая по решению президента России.

В Минобороны сообщили, что "российские военнослужащие зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня".

За время действия прекращения огня с российской стороны (Киев не стал официально присоединяться к режиму перемирия) ВСУ 14 043 раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, было предпринято пять попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях, а также 37 атак.

В министерстве заявили, что Вооруженные силы РФ строго соблюдали режим прекращения огня в период с 0:00 8 мая до 0:00 11 мая, оставаясь на ранее занятых рубежах и позициях.