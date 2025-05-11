Венгрия отложила переговоры с Украиной по теме нацменьшинств

Венгерская сторона отложила переговоры с украинским руководством на тему национальных меньшинств. Консультации были намечены на 12 мая, украинская делегация уже успела приехать в приграничный Ужгород. Ожидалось, что консультации будут иметь регулярный характер, сообщили в Минюсте Украины.

Ранее сообщалось, что украинская и венгерская стороны согласовали работу экспертных групп по рассмотрению 11 рекомендаций Будапешта. Киев рассчитывал, что первые результаты будут уже на будущей неделе.

На прошлой неделе между странами нарастала напряженность на фоне взаимных обвинений в введении разведывательной и шпионской деятельности, Киев и Будапешт взаимно выслали дипломатов.

В начале 2024 года украинские власти договорились с Венгрией и Румынией о проведении мониторинга за соблюдением закона о правах нацменьшинств в местах компактного проживания на Украине венгров и румын. Будапешт добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Если требования не будут соблюдены, Венгрия будет блокировать попытки Украины интегрироваться в ЕС.