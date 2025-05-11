В Ангарске участник нелегальных автогонок врезался в толпу зрителей

В Ангарске участник нелегальных автогонок врезался в толпу зрителей. В результате погибла девушка, еще несколько человек получили травмы, сообщили в управлении ГИБДД по Иркутской области.

ЧП произошло минувшей ночью. По предварительным данным, участник заезда не справился с управлением и влетел в толпу. Сейчас госавтоинспекция уже установила предполагаемого организатора гонок – это местная жительница, она доставлена в следственные органы на допрос.

Гонки проводились на девятом километре дороги "Ангарск – Тальяны". 17-летняя девушка погибла на месте происшествия, остальных пострадавших доставили в больницу. СКР возбудил уголовное дело по статьям 264 и 238 УК РФ.