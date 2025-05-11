Трамп заявил о "полной перезагрузке" в отношениях США и Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях Вашингтона и Пекина после встречи представителей двух стран в Женеве. По его мнению, речь идет о "полной перезагрузке".

"Очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Обсудили многое, по многим вопросам достигли согласия. Это полная перезагрузка, проведенная в дружелюбной, но конструктивной манере", — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Пока о конкретных результатах переговоров ничего не известно. Американскую делегацию на переговорах возглавил министр финансов Скотт Бессент, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Это первые официальные переговоры с тех пор, как США и Китай ввели в отношении друг друга фактически заградительные ввозные пошлины, превышающие 100% стоимости ввозимых товаров.