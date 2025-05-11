Новый Папа Римский назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества

Новый Папа Римский Лев XIV выступил с речью, в которой изложил видение своего папства. Одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, понтифик, избранный на прошлой неделе, назвал искусственный интеллект (ИИ). Он также пообещал продолжить реализацию некоторых основных приоритетов скончавшегося Папы Франциска, однако, как отмечают СМИ, уже в первый день своего папства Лев XIV отменил несколько указов, изданных его предшественником.

Первую поездку после своего избрания Лев XIV совершил в святилище Матери Доброго совета (Madre del Buon Consiglio) к югу от Рима. Это место имеет особое значение для ордена августинцев, к которому принадлежит и новый Папа Римский.

Святилище, которым управляют монахи-августинцы, является местом паломничества с XV века, а предыдущий Папа Лев – Лев XIII - возвел его в ранг малой базилики и расширил прилегающий монастырь в начале 1900-х годов.