Минобороны зафиксировало 9318 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева

ВСУ, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным, перемирие, продолжали вести боевые действия против российских войск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ, было зафиксировано четыре попытки прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Также противник совершил 22 атаки и одну разведку боем в Теткино Курской области, Павловке, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровке ЛНР, Липовом, Редкодубе, Валентиновке, Дзержинске, Романовке, Новолеоновке, Миролюбовке, Ульяновке, Елизаветовке, Троицком, Алексеевке.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.

В Минобороне отметили, что в этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая – российская сторона объявила перемирие. На этот период остановятся все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной армия России даст адекватный и эффективный ответ.