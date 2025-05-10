В Екатеринбурге прошло вручение премии общественного признания «СПАСИБО!»

Накануне Дня Победы в культурно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге при участии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения состоялась церемония вручения премии общественного признания «СПАСИБО!», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общественная награда вручена ветеранам Великой Отечественной войны — лично или через детей и внуков — за беспримерный подвиг служения Отечеству в военные годы.

Премия общественного признания «СПАСИБО!», инициированная членом Общественного Совета при Законодательном Собрании Свердловской области Анатолием Павловым, и поддержанная общественными объединениями, творческими союзами, Екатеринбургской епархией, аппаратом Губернатора и правительства Свердловской области.

Вручается авторитетным деятелям Свердловской области девятый год подряд (с 2017 года).

Но впервые слова благодарности прозвучат в адрес тех, чье самоотверженное мужество изменило ход мировой истории и обеспечило Победу 9 мая 1945 года.