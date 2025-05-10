Медведев напомнил Зеленскому, что русская армия в отличие от ВСУ, не занимается терроризмом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вновь высказался о словах Владимира Зеленского о невозможности гарантировать безопасность политиков, прилетевших ранее в Москву на День Победы.

Зеленского он назвал "тифозной вошью с накокаиненным носом" и "крысой".

"Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дергайся, крыса! Наша Армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев сказал, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.