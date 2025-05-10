Пакистан не рассматривает возможность использования ядерного арсенала

Пакистан не рассматривает возможность использования ядерного арсенала, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф на фоне эскалации напряженности с Индией.

"Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант "сейчас не рассматривается", но если ситуация возникнет, то "наблюдатели" также пострадают", - сообщают РИА Новости со ссылкой на пакистанское издание Dawn.

Глава минобороны Пакистана также опроверг заявления о проведении заседания Национального командования, которое отвечает за принятие оперативных решений по ядерному оружию Пакистана.

Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.