В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм

Разыскиваемый Россией за терроризм преступник задержан в Турции, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции.

"В провинции Хатай задержан разыскиваемый Россией по "красному бюллетеню" Интерпола Л. Р., обвиняемый в международном терроризме", - сообщает издание.

Также в результате операции в Анталье задержан "вор в законе" Б. П., разыскиваемый Грузией по "зеленому бюллетеню" Интерпола. Министр отметил, что задержанный промышлял в основном в России.

Ерликая не уточнил, когда были проведены задержания. Министр пообещал продолжить борьбу с преступностью через международное сотрудничество с другими странами.