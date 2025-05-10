За двое суток река Ишим в селе Абатском прибавила сразу полтора метра

За двое суток река Ишим в селе Абатском прибавила сразу полтора метра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Вчера уровень воды вырос на 103 сантиметра, сегодня - на 54 сантиметров. Под водой уже вся пойма реки, сухих участков почти не осталось.

"Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень. К тому же интенсивность прибывания воды снижается", - заявил губернатор Моор.

Выше по течению вода продолжает отступать. Понемногу освобождаются затопленные участки автомобильных дорог в Ишимском районе, в самом городе Ишиме за двое суток уровень воды снизился на 12 сантиметров. В последние дни здесь идут дожди, поэтому спад уровня воды не столь высок.

"Ситуация под контролем, продолжаем противостоять паводку", - заявил губернатор Моор.

Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С начала мая режим ЧС регионального уровня введен в пятнадцати населенных пунктах Казанского, Абатского и Ишимского районов, а также в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима.