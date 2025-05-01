Премьер-министр Израиля заявил об аресте 18 подозреваемых в поджоге иерусалимского леса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об аресте 18 человек по подозрению в поджогах лесов вокруг Иерусалима. По его словам, один из поджигателей был пойман непосредственно во время попытки поджечь лес.

При этом Times of Israel пишет, что, вопреки словам премьера, арестованы были только три человека, они действительно пытались поджигать лес, но нет фактов, указывающих на их причастность к мощным пожарам, охватившим Иерусалимские холмы.

Локализовать мощнейшие природные пожары в пригородах Иерусалима удалось спустя сутки. Источники в спасательных службах говорят, что причина и место возникновения огня пока не определены. Власти заявили, что огонь уничтожил по меньшей мере 1,2 тыс. гектаров леса.