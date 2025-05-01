Второй двухлетний ребенок за день выпал из окна

В Москве из окна квартиры на шестом этаже выпала двухлетняя девочка. ЧП произошло в 3-м Павловском переулке. Ребенка госпитализировали. В столичной прокуратуре сообщили, что девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку.

Сегодня же в Екатеринбурге произошел аналогичный случай. Двухлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже. По данным полиции, в этот момент дома находились мама и старший брат ребенка. Но в какой-то момент мальчик остался в комнате один, успел залезть на подоконник и открыть окно.