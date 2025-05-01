Российский союз туриндустрии обратился в Минтранс в связи с царь-пробкой на Крымском мосту

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минтранс России с просьбой оперативно оценить ситуацию с пробками на Крымском мосту и увеличить пропускную способность контрольных пунктов в период майских праздников.

"1 мая перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка, в которой скопилось порядка 2600 автомобилей. По предварительным оценкам, ожидаемое время проезда для туристов, направляющихся на полуостров, составляет несколько часов. <…> В текущем году нагрузка на транспортную инфраструктуру существенно возросла вследствие перераспределения туристических потоков из Краснодарского края, где часть пляжных территорий была временно закрыта по решению Роспотребнадзора, а также из-за ограничения авиасообщения с южными регионами", - объясняют увеличение потока туристов в пресс-службе РСТ.

По данным союза, спрос на отдых в Крыму в эти майские увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. И если инфраструктура полуострова оказалась готовой к приему всех гостей, то пропускные пункты на мосту – нет.

"В связи с текущей ситуацией Российский союз туриндустрии рекомендует туристам рассмотреть альтернативные варианты въезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты", - говорится в заявлении РСТ.