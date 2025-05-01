01 Мая 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников побывал в городской больнице и пообщался с пострадавшими в аварии костромичами

Губернатор Костромской области зашел в палату к каждому пострадавшему. «Как себя чувствуете, как лечат?», - обратился к пациентам Сергей Ситников.

«Сергей Константинович, огромное Вам человеческое спасибо за организацию оперативной помощи, которая была оказана и там и здесь. И от нас, наших родственников и близких спасибо. Все вопросы очень быстро решались. Уход прекрасный. Врачи хорошие, медицинский персонал - просто ангелы», - комментировали пациенты.

Напомним, глава региона в ночь аварии немедленно отдал все поручения по оказанию помощи людям. Уже в 8 утра он связался с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым и решил вопросы по поддержке костромичей.

Врачи доложили губернатору, что в городской больнице Костромы на данный момент находятся восемь пострадавших. Еще трое отказались от госпитализации, один пациент лечится амбулаторно. Проходящие лечение люди размещены в нейрохирургическом, травматолого-ортопедическом и травматологическом отделениях.

(2025)|Фото: adm44.ru

У всех пострадавших в ДТП состоянии легкой и средней тяжести. Проводится лечение и необходимые дообследования. Тех, кто нуждается в оперативном вмешательстве, готовят к операциям.

Одна из пациенток рассказала Сергею Ситникову, что с паломниками в автобусе вместе с мамой находился двенадцатилетний подросток Арсений. После происшествия юноша, который, к счастью, сам сильно не пострадал, поддерживал и выполнял просьбы пострадавших до приезда врачей.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников сообщил, что подросток обязательно будет отмечен и поблагодарил его маму, которая пока еще находится в больнице. "Таким сыном можно гордиться, спасибо Вам", - поблагодарил маму Сергей Ситников.

Также губернатор поручил направить благодарственные телеграммы администрации Владимирской области и медперсоналу Александровской больницы.

«Отмечаем, что владимирские коллеги проявляют все самые лучшие качества и с человеческой, и с профессиональной точки зрения. Об этом рассказывают и наши земляки, пациенты. Поэтому, конечно, владимирских коллег, Александровскую больницу, главу района обязательно будем благодарить за их включенность, и то, насколько хорошо они отрабатывают вопросы экстренного характера», - подчеркнул губернатор.

(2025)|Фото: adm44.ru

Всем женщинам-пациентам Сергей Ситников вручил цветы и пожелал скорейшего выздоровления.

«Вам выздоровления. С праздником вас. Доброго настроения, которое помогает выздоровлению. Берегите здоровье, слушайтесь врачей и все будет хорошо», - пожелал глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

Кроме того, по окончании обхода пострадавших глава региона распорядился ознакомить их с правилами получения страховки.

Как сообщили в администрации губернатора Костромской области, поручение Сергея Ситникова выполнено - благодарственные телеграммы направлены в адрес администрации Владимирской области и медперсоналу Александровской больницы.

Теги: сергей ситников, пострадавшие в аварии, пациенты, врачи, больница


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