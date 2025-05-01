Центральную Россию накрыл майский снегопад

Регионы центральной России 1 мая накрыло снегопадом. Снежный покров установился в Тверской и Ярославской областях, в соцсетях жители регионов публикуют кадры мощного снегопада и занесенных дорог.

В Москве ожидается мокрый снег и понижение температуры воздуха, поэтому Центр организации дорожного движения столицы рекомендовал автовладельцам пересесть на метро и не ездить никуда на летней резине.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра утром в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер до 15 м/с", - сообщили в ЦОДД,

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что к концу недели температура воздуха в столичном регионе еще понизится, ночью возможны отрицательные температуры. Повсеместно ожидается порывистый ветер.