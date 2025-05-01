РЖД запустила электричку Сочи-Сухум

РЖД запустила электричку "Диоскурия" из Имеритинского курорта (Сочи) в Сухум. Название поезда – в честь древнегреческой колонии, располагавшейся на месте современной столицы Абхазии.

Электричка будет ходить ежедневно два раза в день, время в пути от конечной до конечной составит около 3,5 часов.

Остановки предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон.

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Рейсы будут осуществляться на электропоездах ЭП2ДМ, состоящих из четырех вагонов.

Стоимость поездки по полному маршруту составит 360 руб. Билеты будут продаваться на сайте РЖД.