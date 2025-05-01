Илон Маск опроверг сообщения о своем уходе из Tesla

Илон Маск обвинил журналистов Wall Street Journal в непрофессионализме после выхода публикации, в которой ему прочили скорый уход с поста главы Tesla. Якобы, инвесторы разочарованы отсутствием внимания Маска к компании, переживающей непростые времена. Сообщалось, что совет директоров подыскивает нового CEO компании.

Маск в соцсети написал, что он сам и Tesla еще до публикации опровергали журналистам эту версию, но они все равно выпустили материал – со ссылкой на неназванные источники. В Tesla тоже опровергли статью WSJ.

"Это крайне грубое нарушение этики, что WSJ опубликовали заведомо ложную статью и не включили в нее заранее выпущенное однозначное опровержение от совета директоров Tesla", — написал Маск в X (заблокирована в России).