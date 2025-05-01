В Екатеринбурге из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик

В Екатеринбурге из окна дома по улице Раевского в Кировском районе выпал двухлетний малыш.

По данным полиции, в момент инцидента ребенок был дома с мамой и старшим братом. В какой-то момент мальчик остался в комнате один, он забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу.

"При этом ранее на окнах были установлены запирающие устройства, однако в день происшествия они оказались открыты. В результате падения малолетний получил тяжелые травмы. В настоящее время ребенок находится в реанимации 9-й детской городской больницы", - сообщили в управлении МВД России по Екатеринбургу.