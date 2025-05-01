Свердловских водителей предупредили о мокром снеге на севере области

Сейчас экипажи ДПС патрулируют маршруты на самых опасных участках дорог.

"В настоящее время в районе Ивделя наблюдаются осложнения дорожной обстановки вследствие выпадения мокрого снега и увеличения влажности дорожного покрытия. Температура воздуха удерживается на отметке +1°C, что создаёт повышенную угрозу скольжения", - сообщили в областном управлении ГИБДД.

Свердловских водителей предупредили о сложных метеоусловиях на севере региона.



