И.о. президента Южной Кореи подал в отставку

И.о. президента Южной Кореи уходит в отставку, чтобы принять участие в выборах главы государства. Хан Док Су дал пресс-конференцию, чтобы "положить конец неделям спекуляций": он будет участвовать в досрочных выборах президента, которые были назначены после импичмента экс-главы государства Юн Сок Ёля.

Выборы в Южной Корее состоятся 3 июня, кандидаты могут подать документы до 11 мая.

В начале апреля 2025 года Конституционный суд Республики Корея единогласно подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Таким образом, он был окончательно отстранен от власти.

Судьи пришли к выводу, что для введения военного положения в стране не было законных оснований. Конституция позволяет сделать это в случае войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба. Кроме того, по мнению судей, Юн Сок Ёль нарушил закон, отправив военных в парламент, тем самым используя их в политических целях.

Напомним, в декабре 2024 года Демократическая партия в южнокорейском парламенте отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за хаос, вызванный введением чрезвычайного военного положения и подал президенту заявление об отставке. В тот же день шесть оппозиционных политических партий Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ëля.