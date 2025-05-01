В Забайкалье локализовали 80% лесных пожаров

В Забайкалье локализованы лесные пожары на 80% от общей площади действующих на сегодня очагов, сообщили в службе Авиалесоохраны. С 23 апреля в регионе введен режим ЧС федерального уровня.

Накануне было ликвидировано девять и локализовано 13 лесных пожаров.

"На 1 мая в лесном фонде на территории Забайкальского края проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 315, 4 тыс. га. В том числе локализованы 15 пожаров на площади, пройденной огнем 255,7 тыс. га. На тушении пожаров работают 1172 человека, привлечено 142 единицы наземной техники", - сообщили в службе.

Там, где пожары не локализованы, прокладывают минерализованные полосы – как техникой, так и вручную. Пилят валежник, тушат активную кромку. На локализованных пожарах специалисты выявляют скрытые очаги горения и тления.

Помощь Забайкальскому краю в борьбе с лесными пожарами оказывают 813 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, Югры, Бурятии, Якутии и Иркутской области.

Первый лесной пожар на территории региона возник 23 марта. С 23 марта по 30 апреля парашютисты и десантники Авиалесоохраны, работники Забайкаллесхоза потушили в лесном фонде 340 лесных пожаров.

"Каждый пятый лесной пожар возник из-за перехода в лесной фонд огня с земель населенных пунктов, сельхозназанчения и с земель других нелесных категорий, на которых граждане самовольно выжигали сухую траву, бросали в сухую траву незатушенные окурки и совершали другие нарушения правил пожарной безопасности", - отметили в Авиалесоохране. Там добавили, что прогноз погоды обещает теплую и сухую погоду в мае, так что есть высокий риск возникновения новых пожаров.