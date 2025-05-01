США могут прислать на Парад Победы в Москву высокопоставленного представителя

На Параде Победы в Москве, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны, может появиться в качестве гостя высокопоставленный представитель США, сообщает телеканал Миноброны РФ "Звезда" со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах.

По словам инсайдера, в Москву может приехать госсекретарь США Марко Рубио.

В Кремле и Белом доме пока не комментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что Москву на 9 мая посетит председатель КНР Си Цзиньпин, ряд других глав государств и правительств, в том числе и из Европы.

В последнее время контакты российских и американских властей идут напрямую, Россию посещают спецпосланники президента США, также контакт идет по линии МИД.