Диалог между Москвой и Киевом возможен – постпредство РФ в ООН

Диалог между Москвой и Киевом возможен, если Киев приложит серьезные усилия, полагает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат считает, что переговоры напрямую между Россией и Украиной могут начаться "довольно скоро", передает РИА Новости.

Ранее Полянский отмечал, что ООН едва ли может стать посредником в урегулировании этого конфликта, контактов между Россией и Украиной на этой площадке не ведется. Дипломат дал понять, что США в качестве посредника вполне устраивают Москву.