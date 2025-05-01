Россиянам напомнили о размере штрафов за майские шашлыки на природе

Россияне ушли на первые майские каникулы – отдых для большинства граждан продлится с 1 по 4 мая. Как показывают опросы, для значительной части соотечественников традиционной формой отдыха в эти дни становится приготовление шашлыка на природе. Но это может повлечь за собой штрафы и даже уголовную ответственность.

Так, несоблюдение правил безопасности выльется в штраф от 5 до 60 тыс. руб. в зависимости от правонарушения, если последствия будут тяжелыми – наступит уголовная ответственность.

"Нарушение противопожарных правил на природе повлечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей или предупреждение. В случае нарушения правил пожарной безопасности в лесу штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей", - напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Если в результате происшествия начался пожар, сгорело чужое имущество, кто-то пострадал – штраф составит 40-50 тыс. руб.

"Аналогичное нарушение в лесу карается штрафом от 50 до 60 тысяч рублей, а в случае наступления еще более тяжких последствий (например, причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти по неосторожности), виновное лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности", — добавил Игорь Поздняков.

Разводить костры и жарить шашлыки во дворах жилых домов без специального оборудованного места строго запрещено. Кроме того, жарить шашлыки нельзя на балконах, крышах, чердаках жилых домов, а также на террасах, верандах частных домов и дачных участков. Разводить костры не стоит и в гаражах, на землях общего пользования без предназначенной для этого площадки и в местностях, где действует особый противопожарный режим.