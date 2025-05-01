1 мая в Москве будут снег, дождь и гроза

Первомайские выходные в московском регионе будут прохладными, с переменой ветра и осадками. Солнце не порадует: оно спрячется за плотными дождевыми и даже снежными облаками. Возможна гроза, такое предсказание сделали в Росгидрометцентре.

И если 1 мая температура воздуха будет в районе 8-10 градусов выше нуля, то в ночь на пятницу возможно понижение до 1-3 градусов тепла.

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд назвал происходящее "бегущими волнами": возмущения атмосферы перемещаются, от этого резко меняются погодные условия, и все это сопровождается сильным порывистым ветром до 15 метров, передает агентство "Москва".