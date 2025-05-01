"Это приказ Зеленского". В Раде с трибуны показали видео насильственной мобилизации

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) прямо с трибуны украинского парламента показал на ноутбуке видео, где человека скручивают и запихивают в машину для отправки на фронт. Он заявил, что Зеленский отрицает явление, которое носит массовый характер, поэтому он показывает его в Раде.

"Возможно, [Зеленский] увидит хоть так. Надо понимать, что ТЦК – это военные, которые сами по себе ничего не делают. Они выполняют приказ. Приказ верховного военного комиссара Зеленского, которого "бусификация" полностью устраивает", – сказал Гончаренко.

Зеленский говорит, что насильственной мобилизации на Украине нет. Притом что недавно в Раде создали временную следственную комиссию для выявления "нарушений" в ходе мобилизации. Так в украинском парламенте назвали избиения людей, вымогательства и прочие действия, о которых даже в украинских СМИ давно пишут.

Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список главных преступлений ТЦК при мобилизации и признал, что в 2025 году жестокость ТЦК усилилась. Депутат Рады Егор Чернев ранее заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации". Украинцы массово одобряют уклонение от нее, о чем свидетельствуют даже украинские опросы.