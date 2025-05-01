Киев готов на территориальные уступки для заключения мирного соглашения - Келлог

Руководство Украины согласно пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения. США также готовы частично согласиться на территориальные требования России, заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

По словам Келлога, на недавних переговорах в Лондоне Вашингтон представил 22 конкретных условия для заключения мирного соглашения, и Киев на них согласился.

Келлог отметил, что Украина примет положение дел де-факто, не признавая за Россией юридически ныне неподконтрольные Киеву территории.

"Они [украинцы] согласны на такой вариант. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы", — заявил Келлог.