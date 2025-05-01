"РН-Юганскнефтегаз" в 2024 году пробурил 7 миллионов метров горных пород

"РН-Юганскнефтегаз" в 2024 году пробурил 7 млн метров горных пород. Это почти четверть (23%) от всей проходки в эксплуатационном бурении российской нефтяной отрасли. В прошлом году нефтеюганская "дочка" Роснефти обновила производственные рекорды: в июне буровики прошли 678 тыс. метров за месяц, в августе суточная проходка достигла 30 тыс. метров горных пород.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии "Роснефть - 2030". Внедрение новых технологических решений позволяет повысить геологический потенциал скважин и вести рентабельную добычу сложных запасов углеводородов.

На месторождениях предприятия построено 1 612 нефтяных скважины, из них более 1 000 горизонтальные. Тиражируется применение технологии крепления горизонтальных скважин со спуском обсадной колонны с вращением хвостовика. Метод обеспечивает равномерное распределение цемента и повышает качество его сцепления с горной породой.

При эксплуатационном бурении и зарезке бокового ствола (ЗБС) успешно опробована система закачивания многоствольных скважин ТАМL 4-го уровня сложности. ТАМL - технология бурения и заканчивания многоствольных скважин. Уровень 4 предусматривает обсадку и цементирование основного и бокового стволов. Скважина по такой технологии позволяет добывать нефть из двух продуктивных пластов одновременно.

Для контроля и оптимизации производственного процесса внедрена система автоматического управления бурением.

687 нефтяных скважин реконструировано методом зарезки бокового ствола. Из 766 скважин после ЗБС начали добывать нефть. В результате применения технологии в 2024 году дополнительно получено порядка 1,7 млн. тонн. Количество скважин, введенных в добычу после ЗБС, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом.

На месторождениях "РН-Юганскнефтегаза" работают 136 станков в эксплуатационном бурении и 84 буровых станка по зарезке бокового ствола. Большая часть буровых мощностей представлена внутрикорпоративным нефтесервисом "РН-Бурение".