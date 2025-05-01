"РН-Юганскнефтегаз" в 2024 году пробурил 7 миллионов метров горных пород

01 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

"РН-Юганскнефтегаз" в 2024 году пробурил 7 миллионов метров горных пород

"РН-Юганскнефтегаз" в 2024 году пробурил 7 млн метров горных пород. Это почти четверть (23%) от всей проходки в эксплуатационном бурении российской нефтяной отрасли. В прошлом году нефтеюганская "дочка" Роснефти обновила производственные рекорды: в июне буровики прошли 678 тыс. метров за месяц, в августе суточная проходка достигла 30 тыс. метров горных пород.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии "Роснефть - 2030". Внедрение новых технологических решений позволяет повысить геологический потенциал скважин и вести рентабельную добычу сложных запасов углеводородов.

На месторождениях предприятия построено 1 612 нефтяных скважины, из них более 1 000 горизонтальные. Тиражируется применение технологии крепления горизонтальных скважин со спуском обсадной колонны с вращением хвостовика. Метод обеспечивает равномерное распределение цемента и повышает качество его сцепления с горной породой.

При эксплуатационном бурении и зарезке бокового ствола (ЗБС) успешно опробована система закачивания многоствольных скважин ТАМL 4-го уровня сложности. ТАМL - технология бурения и заканчивания многоствольных скважин. Уровень 4 предусматривает обсадку и цементирование основного и бокового стволов. Скважина по такой технологии позволяет добывать нефть из двух продуктивных пластов одновременно.

Для контроля и оптимизации производственного процесса внедрена система автоматического управления бурением.

687 нефтяных скважин реконструировано методом зарезки бокового ствола. Из 766 скважин после ЗБС начали добывать нефть. В результате применения технологии в 2024 году дополнительно получено порядка 1,7 млн. тонн. Количество скважин, введенных в добычу после ЗБС, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом.

На месторождениях "РН-Юганскнефтегаза" работают 136 станков в эксплуатационном бурении и 84 буровых станка по зарезке бокового ствола. Большая часть буровых мощностей представлена внутрикорпоративным нефтесервисом "РН-Бурение".

Теги: РН-Юганскнефтегаз, бурение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети