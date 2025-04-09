Трамп объявил о немедленном повышении пошлин против Китая до 125%

США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Из-за неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков, я повышаю пошлины, взымаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что Китай скоро поймет, что ситуация, "когда он обкрадывал США и другие страны", больше неприемлема.

Одновременно с этим Трамп приостановил пошлины в отношении более 75 стран, обратившихся к США с просьбой о переговорах по урегулированию пошлин и не ответивших на действия США аналогичными мерами.

"Я санкционировал 90-дневную паузу, а также существенно пониженный взаимный тариф в размере 10% на этот период — также с немедленным вступлением в силу", — написал американский лидер.

9 апреля торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень. Пекин грозит полным прекращением экспорта и импорта между двумя ведущими экономиками мира. Накануне стало известно, что общее повышение ввозных пошлин для китайских товаров в США в итоге составит 104% от их стоимости. Президент Америки Дональд Трамп назвал это повышение ответным.

Китай не стал медлить: власти КНР сообщили, что увеличат ввозные пошлины на товары из США с 34% до 84%.