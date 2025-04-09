09 Апреля 2025
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Охрана общественного порядка на время майских праздников в Астраханской области будет усилена

В Астрахани состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под председательством губернатора Игоря Бабушкина. Участники встречи обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности при подготовке и проведении празднования Пасхи, Первомая и Дня Победы. В майские дни в регионе запланировано более 150 массовых мероприятий, которые предположительно посетят около 30 тысяч человек.

«Неизменный приоритет – это безопасность зрителей и участников мероприятий, в том числе военнослужащих Астраханского гарнизона, которые 9 мая в составе парадных расчетов примут участие в торжественном построении на площади Ленина», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

По словам начальника Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Астраханской области Александра Родионова, в этот период будут задействованы около 1,5 тысячи человек, в том числе 1200 полицейских и 300 представителей приданных сил.

Начальник отдела обеспечения участия войск в охране общественного порядка и охранных мероприятий Управления Росгвардии по Астраханской области подполковник Валерий Бурлаков сообщил о привлечении более 250 сотрудников и военнослужащих ведомства. В частности, специалисты ОМОН проведут обследование мест массового пребывания граждан.

«Работники вневедомственной охраны Росгвардии проведут дополнительные инструктажи с дежурным персоналом охранных структур, дадут рекомендации по реагированию на различные виды террористических угроз», – прокомментировал офицер.

В свою очередь, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии проверят владельцев оружия, которые проживают вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Теги: охрана правопорядка, игорь бабушкин, антитеррористическая комиссия


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