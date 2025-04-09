09 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Соглашение об ограничении наценки на сливочное масло на Вологодчине продолжает действовать

Георгий Филимонов сообщил, что в Вологодской области продолжают работу по стабилизации цен на сливочное масло на территории региона.

Необходимо напомнить, что соглашение об ограничении наценки на сливочное масло заключено между Правительством области, вологодскими производителями и торговыми сетями, расположенными на территории региона.

«Теперь торговая наценка на сливочное масло не должна превышать 10% себестоимости или закупочной цены. Ограничения распространяются на продукцию жирностью 72,5% в брикетах весом 180 граммов. Это важный шаг для укрепления нашего государственно-частного партнерства с производителями и торговыми сетями. Вологодские натуральные продукты, в особенности главные бренды региона, должны быть доступны нашим землякам», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Соглашение будет действовать в течение года. Его условия приняли несколько ведущих производителей сливочного масла Вологодской области. В их числе - предприятия «Северное молоко», «Вологодский молочный комбинат» и «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени Верещагина. Также документ подписали торговые сети магазинов «Пятерочка» и продуктового дискаунтера «Заботливые цены».

Сливочное масло(2024)|Фото: Накануне.RU

Мониторинг цен на продовольственные товары находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Теги: георгий филимонов, сливочное масло, цены, торговые сети


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