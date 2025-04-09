СМИ: Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z"

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z" после приостановки процесса против него и отправки в зону военной операции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отряды "Шторм Z" формируются из бывших подследственных или заключенных. Уголовное преследование таких людей приостанавливается после согласия на отправку на фронт. Прекращено оно может быть после окончания военной операции или после получения государственных наград.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что генерал отправится в зону специальной военной операции. Попов попросил военный суд Тамбова остановить производство по делу в связи с согласием Минобороны заключить с ним контракт.

Напомним, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обращался к главе государства Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с его судебным преследованием. Генерал-майор просил "вернуть его в строй", отмечая, что был "верным солдатом", для которого "армия — весь смысл жизни".