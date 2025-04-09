Песков не комментирует заявления Киева о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления киевского режима о якобы взятии в плен нескольких граждан Китая.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", - цитирует Пескова ТАСС.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Китай не направлял своих военных для участия в российско-украинском конфликте, руководство страны требует от китайцев избегать участия в боевых действиях в любой форме. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении двух граждан Китая. Он добавил, что Киев намерен связаться с Пекином и потребовать объяснений.