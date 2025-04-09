Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний

Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию, сообщил замглавы министерства Иван Чебесков.

"Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим проект", - сказал он РИА Новости.

Чебесков добавил, что условия ухода иностранного бизнеса из РФ правкомиссия не меняет.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в Россию смогут вернуться только те иностранные компании, которые не выделяли деньги Вооруженным силам Украины. По его словам, сначала нужно установить общие критерии для всех, а затем уже решать индивидуально.