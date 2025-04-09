В России на 28% выросли госзакупки аналога оземпика

В России в ушедшем году выросли госзакупки препарата на основе действующего вещества семаглутид, более известного под брендом оземпик. Рост составил 28% (до 2,3 млрд руб.).

Такие данные "Ведомостям" предоставила поисково-аналитическая система по управлению тендерами "Тендерплан".

Ранее исследователи сообщили о возможной связи лекарственного средства семаглутид (продается под брендом Ozempic в качестве препарата для диабетиков, и под брендом Wegovy – для снижения веса) и суицидальных мыслей пациентов. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open. Исследование опирается на базу данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает информацию о побочных эффектах, связанных с приемом препаратов, в 140 странах мира.

Новое исследование устанавливает связь между двумя фактами, однако ранее проводившиеся работы не выявили такой связи или, по крайней мере, не связывали депрессивные состояния пациентов именно с приемом препарата (а скорее с проблемами пациентов с питанием). Ранее доказательств того, что "Оземпик" и его аналоги вызывают мысли о самоубийстве не нашли и регуляторы – европейские и американские. Другое дело, что ещё до появления семаглутида учёные и врачи говорили о проблеме, связанной с лекарствами, снижающими желание есть.