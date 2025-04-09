09 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские власти возобновили дискуссию о выделении "золотого диапазона" под 5G

Российские власти и участники телеком-рынка возобновили дискуссию о выделении так называемого золотого диапазона частот для развертывания сети 5G, об этом на конференции "Телеком 2025" сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Дискуссия довольно вяло шла до начала СВО: силовые структуры, в том числе Минобороны, использующие нужные частоты, не горят желанием делиться ими, а предлагаемые частоты с технологией 5G либо не будут эффективны (не будет достигаться скорость, ради которой все затевается), либо будут очень дороги – у операторов просто нет экономического интереса на них работать.

С началом СВО дискуссию вообще свернули, поскольку военные цели получили приоритет. В мае 2023 года стало известно об изменениях в "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 гг.". Согласно документу, Россия отказывается от развития сетей формата 5G как минимум до 2030 года. Только тогда в городах с населением более 100 тыс. человек могут быть развернуты сети 5G и 6G-Ready для коммерческой эксплуатации. При этом оборудование для сетей должно быть отечественным.

Ранее в правительстве заявляли, что уже в 2023 году около 100 тыс. россиян смогут пользоваться 5G, а к 2030-му году – более 50 млн абонентов.

В "Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024-2035 гг" говорится, что к концу 2023 удастся разве что заменить на отечественное оборудование сетей LTE. К 2027 году завершится использование стандарта 3G. Освободившиеся частоты от 3G-сетей отдадут под стандарт LTE для увеличения скорости и покрытия.

Теги: минцифры, 5g, золотой диапазон, мобильная связь


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