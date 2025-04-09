В России расширят сеть противофонтанных военизированных частей

МЧС России планирует увеличить число противофонтанных частей в перспективных районах добычи нефти и газа, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

Противофонтанная служба вошла в систему МЧС только в 2022 году. Сейчас это совсем небольшое – по меркам самой службы и страны – подразделение: 17 оперативных команд и два учебных центра – всего более 600 специалистов. Оперативная группировка – 210 спасателей и 117 единиц техники.

При этом у подразделения большой фронт работ. "В прошлом году они ликвидировали 6 открытых фонтанов, провели 71 техническую работу и более 170 тысяч профилактических обследований", - сообщил Куренков.

Сейчас противофонтанные подразделения есть в Республике Коми, на Ямале и на Сахалине. В перспективе – создание группировок в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах – там, где в обозримом будущем будет сосредоточена нефтегазовая разведка и добыча.

Специалисты противофонтанной службы борются с "неуправляемым истечением пластовых флюидов" (проще говоря – открытыми фонтанами) на объектах бурения и добычи нефти, газа, конденсата, а также на объектах подземного хранения газа.

В период с 1967 по 2015 гг. военизированные противофонтанные части ликвидировали более 300 открытых нефтяных и газовых фонтанов.