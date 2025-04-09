Жители Тюменской области направили 100 обращений по вопросам паводка

Жители Тюменской области направили 100 обращений по вопросам паводка на горячую линию 122 , сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Горячая линия начала работу 27 марта. Самые популярные вопросы за две недели: уровень воды в реках, попадает ли территория под ЧС, строительство дамб и других гидротехнических сооружений. Больше всего звонков поступило из Ишимского района и Ишима.

"Мы продолжаем внимательно наблюдать за паводковой ситуацией и фиксировать обращения жителей на горячей линии 122. Граждане и оперативные службы также пользуются возможностями карты паводка на Геопортале Тюменской области, которая содержит актуальные сведения об уровне воды в регионе, разливах, перекрытиях и прочую полезную информацию: с конца марта его просмотрели почти девять тысяч раз", - прокомментировал директор департамента информатизации Станислав Логинов.

По номеру 122 жители могут получить все сведения о зонах подтопления, эвакуации, ПВР и другую актуальную информацию.

В Казанском районе река Ишим без изменений. Местами наблюдается разлив на пойме. Ниже по течению река стабильно добавляет. В Ишимском районе от 20 до 26 сантиметров за сутки, там завершают работы по возведению временных земляных насыпей. В селе Абатском – плюс 24, в Викулово – плюс 27 сантиметров.