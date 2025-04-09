09 Апреля 2025
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Армия и ВПК В России Тамбовская область
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Генерал Попов вернётся на спецоперацию

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов отправится в зону специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. Ранее Попов попросил военный суд Тамбова остановить производство по делу в связи с согласием Минобороны заключить с ним контракт о службе в зоне спецоперации, пишет ТАСС.

Также бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обращался к главе государства Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с его судебным преследованием. Генерал-майор просил "вернуть его в строй", отмечая, что был "верным солдатом", для которого "армия — весь смысл жизни".

Попов был арестован 17 мая 2024 г. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 г. изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

15 июля 2024 г., после широкого общественного резонанса, суд перевел генерала под домашний арест. Сам Попов свою вину отрицал, также и администрация Запорожья отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу Попова.

Тем не менее, 28 февраля 2025 г. Тамбовский гарнизонный военный суд в закрытом режиме заменил генералу Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, снова арестовав его в зале суда.

Теги: Иван Попов, зона СВО, адвокат


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