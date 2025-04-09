Джордж Мартин показал фото с щенком настоящего лютоволка

Американский писатель Джордж Мартин, автор саги "Песнь льда и пламени" (по которой снят сериал "Игра престолов"), опубликовал в своем блоге фото с щенком лютоволка. Животное является результатом генетического эксперимента биотехнологического стартапа Colossal Biosciences.

"Вот я и Ромул. (Или, может быть, Рем.) Они близнецы, и их трудно отличить друг от друга", - подписал снимок писатель.

Лютоволки появляются в произведениях Мартина – это полумифические животные, которые гораздо крупнее и сильнее своих реальных сородичей. Между тем, ученые пришли к выводу, что в реальном мире еще 20 тыс. лет назад существовали вполне настоящие лютоволки (если оценивать по размерам) – это вид Canis Dirus, вымерший около 13 тыс. лет назад.

Генетики из Colossal Biosciences вывели щенков лютоволка, скрестив геном современного волка с полученным на основе древней реконструированной ДНР. Сейчас волчата – Ромул и Рем – живут в заповеднике и питаются специальным кормом.

Мартин, который теперь стал "лицом" Colossal Biosciences, рассказал, что с генетиками его познакомил режиссер Питер Джексон.

Писатель рассказал, что несколько десятков лет назад побывал в палеонтологическом музее и увидел там черепа древних волков. Это так впечатлило его, что лютоволки поселились в воображении автора и попали в первую сцену "Песни льда и пламени" – в этом эпизоде герои саги находят щенков лютоволка и забирают их себе.

"Лютоволки были огромной ее [саги] частью. Без них Вестерос мог бы и не существовать. […] должен сказать, что возрождение лютоволка взволновало меня больше, чем любая другая научная новость с тех пор, как Нил Армстронг высадился на Луне", - написал Мартин.