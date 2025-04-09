На Урале осужден таксист, похитивший 35 тысяч у пьяного клиента и высадивший его по дороге

На Среднем Урале суд вынес приговор в отношении таксиста-мошенника. Он похитил деньги у пьяного клиента и высадил его по дороге.

Напомним, эта история случилась в сентябре 2024 года: водитель сервиса "Яндекс Такси" получил заказ на поездку в Лангепас (ХМАО). Перед отправлением водитель по просьбе пассажира, который был пьян, перевел с телефона клиента 35 тысяч рублей в счет оплаты проезда.

Как показало расследование, едва шофер убедился, что деньги пришли ему на счет, он высадил пассажира в поселке Новоасбест Пригородного района Свердловской области. После этого таксист спокойно уехал. В дальнейшем 31-летнего водителя нашли и вменили ему статью 159 УК РФ – "Мошенничество".

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, мужчина признан виновным. Суд приговорил таксиста к 240 часам обязательных работ. Как отметили в ведомстве, ущерб своему клиенту водитель возместил в полном объеме.