Китай не направлял военных в зону российско-украинского конфликта – МИД КНР

Китай не направлял своих военных для участия в российско-украинском конфликте, руководство страны требует от китайцев избегать участия в боевых действиях в любой форме, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта [на Украине], избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", - заявил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении двух граждан Китая. Он добавил, что Киев намерен связаться с Пекином и потребовать объяснений.

При этом, как пишет CNN, украинская сторона не предоставила никаких доказательств того, что задержанные люди имеют отношение к военным структурам Китая. Представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила лишь, что информация "тревожная", но также не смогла подтвердить, что задержанные имеют какое-то отношение к российской или китайской армии.