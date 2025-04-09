Школьники Тюменской области смогут принять участие в арктической экспедиции Росатома

Школьники Тюменской области смогут принять участие в арктической экспедиции Росатома, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В нее отправятся 70 лидеров проекта "Ледокол знаний". Подать заявку на участие в конкурсе до 5 мая могут ребята в возрасте от 14 до 16 лет – школьников ждут интеллектуальные и творческие испытания. Имена победителей объявят в июне.

На борту атомного ледокола лидеры проекта доберутся до Северного полюса. От кураторов экспедиции они узнают много нового о разработке атомной промышленности и других современных технологий.

"Рейс к Северному полюсу с финалистами проекта стартует из Мурманска, путь займет четыре дня. За это время ледокол пройдет 1 230 морских миль, а ребята увидят всю красоту Арктики, в том числе архипелаг Земля Франца-Иосифа с "птичьим базаром", - прокомментировал капитан универсального атомного ледокола "Сибирь" Константин Келарев.

Экспедиция будет приурочена к 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

Организаторы "Ледокола знаний": сеть Информационных центров по атомной энергии при поддержке Росатома.

Северный морской путь — главная российская морская коммуникация в Арктике, проходящая вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово море).