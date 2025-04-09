Российский телеком-рынок растет, но и тарифы на связь растут - Минцифры

Российский телеком-рынок в 2024 году вырос на 8%, мобильная его часть росла чуть быстрее, рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев на конференции "Телеком 2025".

Он признал, что ключевая составляющая этого роста – тарифы: "Операторы вынуждены поднимать цены, чтобы сохранить инвестиционные программы".

Инвестпрограммы телекома в минувшем году чувствовали себя значительно лучше, чем в других отраслях. Так, в мобильной связи рост инвестиций составил 20%, в фиксированной связи – около 15%. "Даже чуть лучше ситуация чем в 2020 году, если сравнивать в абсолютных цифрах (хотя тут надо учитывать и инфляцию)", - отметил Шадаев. Он добавил, что трафик растет, и операторы вынуждены поддерживать инфраструктуру.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на Минцифры сообщили, что объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях в 2024 году вырос на 24,4% по сравнению с 2023 годом.