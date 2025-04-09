Жене погибшего бойца СВО из Екатеринбурга вернут около 2 млн рублей, похищенных мошенником

Суд вернул часть денег, похищенных мошенником у супруги погибшего бойца СВО из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, жена погибшего участника специальной военной операции, мать двоих несовершеннолетних детей, под влиянием обмана перевела более 4,5 млн рублей на продиктованные неизвестным "безопасные счета". Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому женщина признана потерпевшей.

Расследование показало, что часть этих денег – около 2 млн рублей – ушли на счет жителя Ульяновска. Прокуратура посчитала это неосновательным обогащением и подала иск в суд. В дальнейшем Железнодорожный районный суд Ульяновска взыскал с владельца счета в пользу жительницы Екатеринбурга более 1,9 млн рублей. В прокуратуре добавили, что будут держать на контроле возвращение денег.

Напомним, недавно в Калининграде суд взыскал с такого же "дроппера" сотни тысяч рублей, похищенных мошенником у екатеринбургской пенсионерки.