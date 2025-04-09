Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения "с Банковой"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "позором" ситуацию, когда сначала США спонсируют Киев, а затем американцы пытаются купить на Украине оружие для убийства своего будущего президента.

Так Медведев прокомментировал информацию американских СМИ о том, что Райан Уэсли Рут, обвиняемый в покушении на Дональда Трампа, пытался купить ракетную установку на Украине.

"Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, …на Банковой?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, в сентябре 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил второе покушение, случившееся примерно через два месяца после первого. Его пытались атаковать в гольф-клубе во Флориде. Сын политика Дональд Трамп – младший уточнил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47. Позже выяснилось, что подозреваемый, Райан Уэсли Рут, выражал намерение убить лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Кроме того, по данным СМИ, он посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.