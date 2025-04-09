Китай может направить в РФ часть товаров, предназначенных для американского рынка

Китай из-за торговой войны с США может перенаправить на другие рынки часть товаров, предназначенных для американского рынка. И одним из таких направлений может стать Россия, считают эксперты. По их мнению, РФ не станет облагать китайские товары заградительными пошлинами, поскольку КНР является крупнейшим покупателем российского сырья – конфронтация в таких условиях ни к чему.

На протяжении ближайших двух лет экспорт Китая в США может сократиться из-за пошлин на 80%, это эквивалентно потере 1,5-2% ВВП страны, потери будут меньше при переориентации на другие рынки, пишет РБК со ссылкой на оценки экономистов.

Китайская промышленность может нацелиться на страны БРИКС, хотя емкости этих рынков явно не хватит, чтобы поглотить "излишки".

Китайцы могут попробовать сбывать в России промышленное оборудование и комплектующие, автомобили и запчасти, электронику, бытовую технику, одежду и товары повседневного спроса, полагают эксперты. Они отмечают, что в текущей ситуации прямого противостояния с Вашингтоном Пекин может перестать опасаться вторичных санкций, которыми США грозили Китаю во времена Байдена за сотрудничество с Россией.