В России снижены ставки по банковским вкладам

В России банки понизили ставки по вкладам. Речь идёт о нескольких финансовых учреждениях.

Сбербанк с 11 апреля снизит ставки по своим основным вкладам ("Лучший%" и "СберВклад") на 1% – максимальная для обычных клиентов будет составлять 20% годовых вместо 21%. Россельхозбанк во всех сегментах понизил ставки по закрытым вкладам в рублях на срок шесть месяцев. Снижение составило 1,35-1,5%. Пострадал и VIP-сегмент: там ставки понижены на 0,45-0,5%.

Т-Банк понизил ставки по вкладам в рублях на сроке 2 месяца на 1-2,03% (до 17-19,15%). Максимальная ставка стала ниже на 1,88% (19,3%, вклады на три месяца, с капитализацией), сообщили РИА Новости в маркетинговом агентстве Marcs.